Пол Крэйг подерется с Джонни Уокером 21 января 2023 года на UFC 283

9-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Пол Крэйг (16-5) попытается закрыть поражение в бою против 11-го номера Джонни Уокера (19-7) 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Об этом сообщило издание Ag. Fight.

Крэйг прошлый бой проиграл Волкану Оздемиру (18-6) единогласным решением судей на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

Уокер прошлый бой выиграл у Иона Куцелабы (16-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.