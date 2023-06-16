Полиция Майами ведет расследование в отношении Макгрегора из-за обвинений в изнасиловании

Специальный отдел полиции Майами ведет расследование в связи с заявлением в отношении экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора. Он обвиняется в изнасиловании, сообщил офицер полиции Майами Майкл Вега.

Он отметил, что пока ведется расследование отчета, который был передан 11 июня 2023 года. Также сообщается, что дело открытое, но пока никакой информации не может быть обнародовано.

Адвокат спортсмена Барбара Ллэйнс сообщила, что обвинения являются ложными.

Ранее стало известно, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании после четвертого матча финальной серии НБА. СМИ сообщали, что спортсмен напал на женщину в туалете.

Пострадавшая сумела сбежать и на следующий день обратилась к местным властям. Представители спортсмена заявили, что обвинения являются ложными.