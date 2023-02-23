Гилберт Бернс дал прогноз на бой Конора и Чендлера: «Он нокаутирует его»

Полусредневес UFC Гилберт Бернс (21-5) надеется, что Майкл Чендлер (23-8) досрочно победит экс-чемпиона в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6).

«Я думаю, что это тяжелый бой для Майкла [Чендлера]. Я не думаю, что это будет легкий бой, но я надеюсь, что Майкл нокаутирует его [Макгрегора]. Я надеюсь, что Майкл одержит победу. Я не хочу желать ничего плохого Конору, он такой, какой есть. Этот парень — двойной чемпион, он помог изменить спорт, иногда он делал неправильный выбор, но что есть, то есть. Но я надеюсь, что Майкл победит, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Майклу одержать победу. При этом я надеюсь, что Майкл финиширует его», — сказал Бернс Submission Radio.

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.