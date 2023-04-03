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Сегодня, 10:17

Хорхе Масвидаль обратился к Бернсу: «Ты покинешь арену на носилках»

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) уверен, что Гилберт Бернс (21-5) получит много урона в бою с ним.

«Гилберт покинет арену на носилках. Он пытается забрать мои деньги, ведь я вижу в его глазах зависть. Он хочет быть мной, он хочет моей славы. Но этого не произойдет, приятель. Я тебя хорошенько обломаю, братан. Я пошлю тебе в больничную палату корзинку с подарками, потому что у меня теперь много денег», — сказал Масвидаль в интервью ESPN.

Масвидаль и Бернс подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
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