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Сегодня, 10:39

Пауло Коста: «UFC мне не заплатили. Я не буду драться с Уиттакером»

Полусредневес UFC Пауло Коста сделал заявление после отмены его боя с Робертом Уиттакером
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полусредневес UFC Пауло Коста (14-2) сделал заявление после отмены его боя с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером (24-6) на UFC 284.

«Ребята, мне жаль Роберта, потому что UFC не сказали ему всей правды. Лол, ты этого не заслуживаешь. Бро, прости, я не буду драться с тобой в Перте. Они вставляют наш бой в афишу только ради продажи билетов. Ты должен это понимать. Они не заплатили мне, я не буду драться! И это не шутка», — написал бразильский боец в Twitter.

Уиттакер и Коста должны были подраться 11 февраля 2023-го на UFC 284 в Перте, Австралия.

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