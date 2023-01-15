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Сегодня, 11:52

Шон Стрикленд рассказал, что его взбесило в Имавове

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Шон Стрикленд (26-5) заявил, что его взбесил взгляд Нассурдина Имавова (12-4) на битве взглядов.

«Вы видели, как этот придурок смотрел на меня на взвешивании? Видели?! Чертов французик. Если бы на улице кто-нибудь смотрел на меня вот так, я бы его пристрелил к чертовой матери, — сказал Стрикленд на пресс-конференции. — Когда ты смотришь вот так, что ты этим хочешь сказать? Ты хочешь меня избить? Пытаешься залезть мне в голову?

Когда ты на меня так смотришь, то ты и твоя семья связываются с картелем, чертов идиот. Я так ненавижу, когда на стердауне на меня так смотрят. Ненавижу! Это меня так злит! Ты не мой папа, чтобы так на меня смотреть. Ты что, думаешь, что меня напугал, ####?! В это время я пытаюсь смеяться и отшучиваться, но, как мужчине, меня это ранит. У меня тоже есть чувства.

На взвешивании он стоял так, будто хотел меня убить, а в бою уставился в другую сторону, в то время как я ему: «Давай, засранец, посмотри на меня сейчас!»

Стрикленд победил Имавова единогласным решением судей. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.

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