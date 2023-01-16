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Сегодня, 15:34

Шон Стрикленд: «Нганну — икона UFC и один из величайших тяжеловесов в истории»

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Шон Стрикленд (26-5) надеется увидеть экс-чемпиона в тяжелом весе UFC Франсиса Нганну (17-3) в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Жаль, что Франсис уходит, — приводит слова Стрикленда MMA Junkie. — Он уже икона UFC и, вероятно, один из величайших тяжеловесов в истории. Стремно, что их пути разошлись. Надеюсь, он подерется с Тайсоном Фьюри и получит гребаную кучу денег. Но я бы хотел увидеть его бой в UFC».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
UFC
ММА
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