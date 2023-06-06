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ММА

Сегодня, 16:09

Пономарев ответил на обвинения Вахаева в допинге: «Кто там из нас еще химик?»

Алина Савинова
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Российский боец тяжелого веса Григорий Пономарев отреагировал на заявление Мухумата Вахаева, обвинившего его в употреблении допинга.

«Смотрите, как наш Путин говорит: «Кто обзывается, тот сам так называется». Обычно кто об этом много говорит, тот за это и переживает. Сколько терминологии, знаний, просветления о медикаментозных препаратах нам продемонстрировал Вахаев. Честно, я был очень удивлен. Даже я был бессилен. Человек в материале, в теме, понимает, что говорит, знает весь этот аптечный вагон. Кто там из нас еще химик?» — цитирует Пономарева «Чемпионат».

21 июля Пономарев проведет поединок против Вахаева в турнире ACA 160. На счету Пономарева 2 поражения при 6 победах в ММА. В активе его соперника 11 побед, 5 поражений и 1 ничья.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5128373-kto-tam-iz-nas-eschyo-himik-ponomaryov-otreagiroval-na-obvineniya-vahaeva-v-dopinge.html
Григорий Пономарев
ММА
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