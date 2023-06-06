Пономарев ответил на обвинения Вахаева в допинге: «Кто там из нас еще химик?»

Российский боец тяжелого веса Григорий Пономарев отреагировал на заявление Мухумата Вахаева, обвинившего его в употреблении допинга.

«Смотрите, как наш Путин говорит: «Кто обзывается, тот сам так называется». Обычно кто об этом много говорит, тот за это и переживает. Сколько терминологии, знаний, просветления о медикаментозных препаратах нам продемонстрировал Вахаев. Честно, я был очень удивлен. Даже я был бессилен. Человек в материале, в теме, понимает, что говорит, знает весь этот аптечный вагон. Кто там из нас еще химик?» — цитирует Пономарева «Чемпионат».

21 июля Пономарев проведет поединок против Вахаева в турнире ACA 160. На счету Пономарева 2 поражения при 6 победах в ММА. В активе его соперника 11 побед, 5 поражений и 1 ничья.