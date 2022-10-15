Пономарев после боя с Шуавевым: «Федору Емельяненко понравится моя победа»

Российский тяжеловес Григорий Пономарев (ака Гигант из зала Федора) считает, что легендарному Федору Емельяненко понравится его выступление в реванше с Юсупом Шуаевым.

«Думаю, Федору понравится то, что я победил, — сказал Пономарев «СЭ». — Скажет: «Над ударной надо поработать, плечи надо расслабить, удары надо маленько подальше, руки повыше». Он скажет: «Гришуня, маленько не так». Не знаю. Думаю, с ним созвонимся, может быть, увидимся. Очень соскучился по ним, давно их не видел».

Пономарев удушающим приемом в первом раунде выиграл у Шуаева и стал новым чемпионом AMC Fight Nights в тяжелом весе. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 115, который состоялся 14 октября в Сочи.