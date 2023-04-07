Пономарев: «В АСА буду первым, кто выйдет на бой с женой»

Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев (6-2) заявил, что его жена будет секундировать в дебютном поединке в АСА.

«Естественно, будет Тарас [Кияшко] (тренер команды Strela — Прим. «СЭ») и жена (улыбается). Жена всегда со мной будет. Не будем загадывать, но, может быть, еще будет дядя Вова — это местный тренер здесь», — сказал Пономарев в интервью «СЭ».

«Виталий Слипенко? Ну он «Жинкин Лев», потому что после боя такие трогательные слова про жену сказал. Я его в этом плане поддерживаю. Непонятно, почему столько хейта ввалилось в него. Ну ладно... А я буду в АСА буду первый, кто выходит на бой с женой».

На турнире АСА 160, который пройдёт 21 июля в Сочи, Пономарев встретится с экс-чемпионом лиги Мухуматом Вахаевым.