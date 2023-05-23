Дастин Порье: «В бою с Гэтжи я буду в роли матадора»

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-7) поделился ожиданиями от реванша с третьим номером рейтинга Джастином Гэтжи (24-4).

«Мне нужен такой бой, — сказал Порье на шоу The MMA Hour. — Именно в таких поединках я показываю свои лучшие стороны. У меня сильная мотивация, потому что в боях такого типа я узнаю о себе больше всего. Мне нравится оказывать на себя давление. Если этот поединок не вызывает у вас восторга, значит вы не фанат боевых видов спорта. Выключите YouTube прямо сейчас и прекратите смотреть это шоу, потому что в этом поединке я планирую устроить войну. Я знаю, на что иду. Это будет лобовое столкновение, и я не отступлю. Это будоражит меня, чувак. Это подстегивает меня.

Этот бой может стать хедлайнером и без титула BMF. Это захватывающий поединок. Но для меня этот титул только добавляет больше интереса. Я бы хотел, чтобы этот пояс висел у меня в гостиной. Так что я иду за ним. Я не собираюсь ходить с видом неоспоримого чемпиона, если в июле мне наденут этот пояс на талию. Если вы посмотрите на наш с Гэтжи список боев за последние 10-11 лет, то заметите, что у нас было много громких поединков, которые были номинантами на бой года. И один из них — наш первый бой. Просто взгляните на наши бонусы «Бой вечера», на ту мясорубку, что мы с ним устроили. Так что самое время проверить, кто реальный BMF [самый опасный парень].

Все говорят, что его бокс изменился, что он выглядел [по-другому в бою с Физиевым]. Так и есть. Он гораздо лучше использовал джеб, он гораздо лучше работал ногами. Так оно и есть, но я все еще вижу все того же Джастина Гэтжи. Он кое-что делает лучше, но я все еще вижу себя матадором, который сможет справиться с этим парнем. Он все тот же боец, что и в 2018 году, просто теперь он дерется, пристегнувшись ремнем безопасности, понимаете?

Мне просто нужно продолжать побеждать. Я думаю, что мы покажем невероятный поединок из-за наших стилей ведения боя. Я знаю, во что ввязываюсь. И да, я фанат Джастина. Я несколько раз находился рядом с ним после нашего боя, он ведет себя очень уважительно, мне нравится этот парень. Каждый раз, когда он дерется, я покупаю платные трансляции и смотрю их. Но когда я стою напротив него... это война. Это война, мужик».

Порье и Гэтжи подерутся на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

В первом бою Гэтжи проиграл Порье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 14 апреля 2018 года на UFC on Fox в Глендейле, США.