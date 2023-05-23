Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:08

Дастин Порье: «В бою с Гэтжи я буду в роли матадора»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-7) поделился ожиданиями от реванша с третьим номером рейтинга Джастином Гэтжи (24-4).

«Мне нужен такой бой, — сказал Порье на шоу The MMA Hour. — Именно в таких поединках я показываю свои лучшие стороны. У меня сильная мотивация, потому что в боях такого типа я узнаю о себе больше всего. Мне нравится оказывать на себя давление. Если этот поединок не вызывает у вас восторга, значит вы не фанат боевых видов спорта. Выключите YouTube прямо сейчас и прекратите смотреть это шоу, потому что в этом поединке я планирую устроить войну. Я знаю, на что иду. Это будет лобовое столкновение, и я не отступлю. Это будоражит меня, чувак. Это подстегивает меня.
Этот бой может стать хедлайнером и без титула BMF. Это захватывающий поединок. Но для меня этот титул только добавляет больше интереса. Я бы хотел, чтобы этот пояс висел у меня в гостиной. Так что я иду за ним. Я не собираюсь ходить с видом неоспоримого чемпиона, если в июле мне наденут этот пояс на талию. Если вы посмотрите на наш с Гэтжи список боев за последние 10-11 лет, то заметите, что у нас было много громких поединков, которые были номинантами на бой года. И один из них — наш первый бой. Просто взгляните на наши бонусы «Бой вечера», на ту мясорубку, что мы с ним устроили. Так что самое время проверить, кто реальный BMF [самый опасный парень].
Все говорят, что его бокс изменился, что он выглядел [по-другому в бою с Физиевым]. Так и есть. Он гораздо лучше использовал джеб, он гораздо лучше работал ногами. Так оно и есть, но я все еще вижу все того же Джастина Гэтжи. Он кое-что делает лучше, но я все еще вижу себя матадором, который сможет справиться с этим парнем. Он все тот же боец, что и в 2018 году, просто теперь он дерется, пристегнувшись ремнем безопасности, понимаете?
Мне просто нужно продолжать побеждать. Я думаю, что мы покажем невероятный поединок из-за наших стилей ведения боя. Я знаю, во что ввязываюсь. И да, я фанат Джастина. Я несколько раз находился рядом с ним после нашего боя, он ведет себя очень уважительно, мне нравится этот парень. Каждый раз, когда он дерется, я покупаю платные трансляции и смотрю их. Но когда я стою напротив него... это война. Это война, мужик».

Порье и Гэтжи подерутся на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

В первом бою Гэтжи проиграл Порье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 14 апреля 2018 года на UFC on Fox в Глендейле, США.

Дастин Порье
Обсудить
Читайте также
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-боец UFC напал на таксиста и разбил ему лицо. Мужчине потребовалась операция

Шейн Бургос подерется с Ямато Нисикавой 23 июня на PFL 6