Дастин Порье: «Чувствую себя хреново. Проигрывать всегда неприятно»

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) заявил, что он примет поражение от Джастина Гейджи (25-4) как мужчина.

«Чувствую себя хреново. Проигрывать всегда неприятно. Но учитывая, через что я прошел в своей карьере, откуда я родом, я уже победил. Если ты побеждаешь как мужчина, то ты должен и уметь принять поражение как мужчина», — сказал Порье на пресс-конференции.

Также он добавил, что не рассматривает варианты боя с молодыми перспективными бойцами.

«Заинтересован ли я в поединках с перспективными бойцами? Нет», — отметил Порье.

Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.