Сегодня, 16:29
Портал Sherdog опубликовал список лучших боев в истории японской лиги Pride.
«Многие участники голосования в первую очередь ориентировались на свое личное впечатление от поединка», — сказано на портале.
10. Таканори Гоми — Тацуя Кавадзири (Bushido 9, 25 сентября 2005-го);
9. Федор Емельяненко — Антонио Родриго Ногейра (Shockwave 2004, 31 декабря 2004-го);
8. Ройс Грейси — Кадзуси Сакураба (Grand Prix 2000 Finals, 1 мая 2000-го);
7. Кадзуси Сакураба — Карлос Ньютон (Pride 3, 24 июня 1998-го);
6. Дон Фрай — Ёсихиро Такаяма (Pride 21, 23 июня 2022-го);
5. Ник Диас — Таканори Гоми (Pride 33, 24 февраля 2007-го);
4. Маурисио Руа — Антонио Родриго Ногейра (Countdown 2005, 26 июня 2005-го);
3-2. Мирко «Кро Коп» Филипович — Антонио Родриго Ногейра (Final Conflict 2003, 9 ноября 2003-го);
3-2. Вандерлей Силва — Куинтон Джексон (Pride 28, 31 октября 2004-го);
1. Федор Емельяненко — Мирко «Кро Коп» Филипович (Final Conflict 2005, 28 августа 2005-го).
Ранее Sherdog опубликовал топ-10 лучших грепплеров в истории, топ-10 лучших ударников в истории и топ-10 бойцов с самым сильным ударом.
Лучшим грепплером был признан Хабиб Нурмагомедов (29-0), ударником — Андерсон Сильва (34-11), а бойцом с самым сильным ударом — Франсис Нганну (17-3).