Sherdog представил топ-10 величайших боев в истории Pride — на первом месте бой Федора Емельяненко

Портал Sherdog опубликовал список лучших боев в истории японской лиги Pride.

«Многие участники голосования в первую очередь ориентировались на свое личное впечатление от поединка», — сказано на портале.

10. Таканори Гоми — Тацуя Кавадзири (Bushido 9, 25 сентября 2005-го);

9. Федор Емельяненко — Антонио Родриго Ногейра (Shockwave 2004, 31 декабря 2004-го);

8. Ройс Грейси — Кадзуси Сакураба (Grand Prix 2000 Finals, 1 мая 2000-го);

7. Кадзуси Сакураба — Карлос Ньютон (Pride 3, 24 июня 1998-го);

6. Дон Фрай — Ёсихиро Такаяма (Pride 21, 23 июня 2022-го);

5. Ник Диас — Таканори Гоми (Pride 33, 24 февраля 2007-го);

4. Маурисио Руа — Антонио Родриго Ногейра (Countdown 2005, 26 июня 2005-го);

3-2. Мирко «Кро Коп» Филипович — Антонио Родриго Ногейра (Final Conflict 2003, 9 ноября 2003-го);

3-2. Вандерлей Силва — Куинтон Джексон (Pride 28, 31 октября 2004-го);

1. Федор Емельяненко — Мирко «Кро Коп» Филипович (Final Conflict 2005, 28 августа 2005-го).

Ранее Sherdog опубликовал топ-10 лучших грепплеров в истории, топ-10 лучших ударников в истории и топ-10 бойцов с самым сильным ударом.

Лучшим грепплером был признан Хабиб Нурмагомедов (29-0), ударником — Андерсон Сильва (34-11), а бойцом с самым сильным ударом — Франсис Нганну (17-3).