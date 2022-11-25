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Сегодня, 19:40

Поветкин пожелал Шлеменко победы в бою с Исмаиловым

Анна Горшкова
Корреспондент
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Боксер Александр Поветкин пожелал бойцу MMA Александру Шлеменко победы в поединке с Магомедом Исмаиловым.

«Думаю, Александр никогда не сломается. Он всегда настроен на победу. Всякое может быть в боях, так что, я думаю, настрой у него не собьешь по-любому. Саша хороший ударник, это человек, который никогда не сдается и всегда настроен на победу. Я Александра хорошо знаю. Саша — классный, хороший боец, опытный. Я думаю, что бой получится интересным», — приводит слова Поветкина РЕН ТВ.

Он также пожелал Шлеменко победы и удачи в бою и заметил, что оба соперника ответственно готовятся к поединку.

Поединок Шлеменко и Исмаилова пройдет 3 декабря в турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Соглавным боем станет встреча полутяжеловесов Ивана Штыркова и Асылжана Бакытжанулы.

Источник: РЕН ТВ
Александр Поветкин
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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Валуев — о поединке Исмаилова и Шлеменко: «Это будет очень интересно»