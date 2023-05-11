Поветкин считает, что Емельяненко победит Ершова

Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя бойца ММА Александра Емельяненко против блогера Евгения Ершова.

«Я, конечно, думаю, что Саша выиграет, и буду за Сашу болеть. Я просто и Сашу, и Федю знаю — это сильные, достойные ребята в своем спорте. И я всегда буду за них болеть», — цитирует Поветкина РЕН ТВ.

Поединок состоится 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера Алексей Олейник будет биться с британцем Оли Томпсоном. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.