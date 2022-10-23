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Сегодня, 00:32

Появилось видео драки Хамзата Чимаева и Абубакара Нурмагомедова во время турнира UFC 280

Анна Горшкова
Корреспондент
Драка Чимаева и Нурмагомедова.

Появилось видео драки шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с россиянином Абубакаром Нурмагомедовым во время турнира UFC 280.

Потасовка произошла после поединка Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Охрана разняла Нурмагомедова и Чимаева, после чего бойцов отвели друг от друга, но они продолжили словесную перепалку.

Абубакар Нурмагомедов выступал на турнире UFC 280 и победил другого представителя России Гаджи Омаргаджиева в андеркарде единогласным решением судей.

Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Хабиба Нурмагомедова (29-0).

Абубакар Нурмагомедов
Хамзат Чимаев
UFC
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