Появилось видео драки Хамзата Чимаева и Абубакара Нурмагомедова во время турнира UFC 280

Появилось видео драки шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с россиянином Абубакаром Нурмагомедовым во время турнира UFC 280.

Потасовка произошла после поединка Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Охрана разняла Нурмагомедова и Чимаева, после чего бойцов отвели друг от друга, но они продолжили словесную перепалку.

Абубакар Нурмагомедов выступал на турнире UFC 280 и победил другого представителя России Гаджи Омаргаджиева в андеркарде единогласным решением судей.

Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Хабиба Нурмагомедова (29-0).