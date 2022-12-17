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ММА

Сегодня, 08:51

Появилось видео боя Емельяненко и Коваленко

Руслан Минаев
Александр Емельяненко.
Фото Кристина Кормилицына, Известия
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Появилось видео поединка Александра Емельяненко и блогера Святослава Коваленко.

Поединок продлился все три раунда. По итогу судьи отдали победу Коваленко раздельным решением.

Полное видео боя можно посмотреть по этой ссылке.

У 41-летнего Емельяненко в ММА — 28 побед, 10 поражений и один поединок завершился вничью. На счету 32-летнего Коваленко в поп-ММА — 11 побед, 3 поражения и одна ничья.

В со-главном событии турнира Вячеслав Дацик единогласным решение судей победил Павла Шульского.

Александр Емельяненко и&nbsp;Святослав Коваленко. Емельяненко проиграл блогеру! Коваленко и Александр устроили кровавую рубку
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QHdkKqheBJw&t=24s
Александр Емельяненко
ММА
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