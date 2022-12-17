Появилось видео боя Емельяненко и Коваленко

Появилось видео поединка Александра Емельяненко и блогера Святослава Коваленко.

Поединок продлился все три раунда. По итогу судьи отдали победу Коваленко раздельным решением.

Полное видео боя можно посмотреть по этой ссылке.

У 41-летнего Емельяненко в ММА — 28 побед, 10 поражений и один поединок завершился вничью. На счету 32-летнего Коваленко в поп-ММА — 11 побед, 3 поражения и одна ничья.

В со-главном событии турнира Вячеслав Дацик единогласным решение судей победил Павла Шульского.