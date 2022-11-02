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ММА

Сегодня, 11:59

Предварительной причиной смерти бойца Писарева стало отравление опиоидами

Анна Горшкова
Корреспондент
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Отравление опиоидами является предварительной причиной смерти бойца ММА Александра Писарева, сообщает ТАСС сл ссылкой на источник в команде спортсмена.

«По предварительным данным, причина смерти — отравление опиоидами. Откуда конкретно они взялись и что стало причиной — мы пока не знаем. Окончательные результаты экспертизы будут известны в течение пары дней», — приводит ТАСС слова источника.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Писарев мог умереть из-за отравления арбузом.

33-летнего бойца госпитализировали 30 октября. Скорая помощь дважды приезжала к спортсмену. Писарев и его жена жаловались на боли в животе. Женщину госпитализировали, а Александра спасти не удалось.

Писарев — чемпион Москвы по рукопашному бою и грэпплингу, финалист чемпионата Европы по смешанным единоборствам. На его счету три победы в ММА и два поражения.

Писарев выступал на турнирах RCC и Fight Nights. Последний поединок провел в феврале 2020 года, уступив Максиму Усояну.

Источник: https://tass.ru/sport/16225013
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