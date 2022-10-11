Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:30

Чарльз Оливейра: «Махачев доминировал только над ударниками, которые впадали в панику»

Оливейра поделился мнением о навыках Махачева
Никита Горшенин
Корреспондент

Претендент на пояс UFC в легком весе Чарльз Оливейра в интервью «Спорт-Экспресс» поделился мнением о навыках Ислама Махачева в джиу-джитсу.

— Помните, когда Порье душил Хабиба той гильотиной в 3-м раунде? Как думаете, если такая атакующая позиция досталась вам, вы бы финишировали его?

— Трудно сказать, когда ты смотришь на такой эпизод со стороны. Хабиб показал волю, упорно защищаясь в этой позиции, Дастину же не хватило кое-каких нюансов.

— Многие считают, что Ислам сможет контролировать вас сверху. Как думаете, что работает против него лучше всего, когда защищаешься со спины?

— Мне просто нужно быть Чарльзом, использовать мое джиу-джитсу. В последних боях у меня получилось фокусироваться на том, что делаю я, а не мой оппонент.

— Если брать навыки Ислама чисто в джиу-джитсу — они тянут на черный пояс?

— Трудно сказать. Я не дрался с ним, он доминировал только над ударниками, которые впадали в панику. Не могу сказать, тянет ли он на черный пояс.

22 октября Оливейра подерется с Махачевым на UFC 280 в Абу-Даби.

Источник: https://youtu.be/ig1yRTJFs-0
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
0
Читайте также
«Извиняйтесь!» Гашек нашел для чехов еще одного врага помимо России, но его угрозы вызывают лишь смех
Форварды «Зенита» не забивают. С Дзюбой и Азмуном было бы лучше?
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Число погибших в результате теракта на Крымском мосту возросло до четырех
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гаджиев назвал фаворита боя Ян — О'Мэлли

Чарльз Оливейра рассказал, кто бьет сильнее — Порье, Чендлер или Гэтжи