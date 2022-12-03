Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:25

Магомед Анкалаев: «Люблю спарринговаться со Стриклэндом, когда я уставший»

Анкалаев поделился мнением о средневесе Шоне Стриклэнде
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев поделился мнением о средневесе Шоне Стриклэнде.

«Стриклэнд — очень веселый парень, всегда хочет спарринги, только идет вперед. Мне нравится с ним работать, очень неуступчивый, интересный парень. С ним повеселее, когда я уставший, мне хочется с ним работать. Он дает такой темп, заставляет тебя работать хорошо. Я люблю с ним спарринговаться, когда я уставший», — сказал Анкалаев на Youtube-канал «Schmo».

В ночь на 11 декабря Анкалаев подерется за титул полутяжелого веса против Яна Блаховича на UFC 282 в Лас-Вегасе.

Магомед Анкалаев
UFC
ММА
0
Читайте также
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?
Тела трех человек обнаружили в гараже на востоке Москвы
Политик уличила власти США в сокрытии желания жителей страны мира с РФ
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Магомед Анкалаев: «Я завоюю этот титул и буду чемпионом надолго»

Тай Туйваса: «Ган гораздо быстрее, чем кажется по телевизору»