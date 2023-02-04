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ММА

Сегодня, 16:10

Ган — о митингах во Франции против повышения пенсионного возраста: «Я бы пошел, но боюсь лишиться глаза»

Сирил Ган.
Фото Global Look Press
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Претендент на пояс UFC в тяжелом весе Сирил Ган в интервью GQ France поделился мнением о проходящих во Франции митингах против повышения пенсионного возраста.

— Пять лет назад вы были менеджером по продажам в мебельном магазине, а сегодня вы миллионер. Задумываетесь о таком пути?

— Мой путь невообразим. Нельзя было представить: «Так, сейчас я начинаю заниматься ММА и через три с половиной года у меня будет пояс чемпиона мира» Я понимаю все, что произошло, поэтому твердо стою на земле. Я помню, через что я прошел — я был мусорщиком, я продавал мебель, постельное белье, телефоны, разливал масло по баллонам на заводе. Я знаю жизнь, которую знает подавляющее число французов. Я понимаю семьи, которые получают минимальную оплату труда и вкалывают рабским трудом.

Я чувствую свою близость к «желтым жилетам», и эти демонстрации тронули меня. Они должны сломать и доломать эту систему! Я не из тех, кто думает, что протестующие перебарщивают: «О, нет, это чересчур». Наоборот, если бы я только мог присоединиться к ним... но не хочу, чтобы меня лишили глаза (смеется).

«Желтые жилеты» — протестное движение во Франции, начавшееся в конце 2018 года. Участники протестов используют светоотражающие желтые жилеты, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к демонстрациям.

Сначала движение выступало против повышения налога на топливо и дизель, но затем спектр претензий сильно расширился — против инфляции, против повышения пенсионного возраста, за референдум гражданской инициативы, против государственного насилия, за отмену прививочного талона и тд. Сейчас в стране активно идут протесты конкретно против повышения пенсионного возраста, 31 января на улицы вышло около 1,2 миллиона человек.

Десятки демонстрантов потеряли частично зрение из-за выстрелов LBD, многим сломало челюсть и даже порвало рот.

Сирил Ган
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