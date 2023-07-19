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Сегодня, 13:58

Президент ACA Яценко назвал фаворита в бою Слипенко и Гаджидаудова

Руслан Минаев
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Президент ACA Алексей Яценко поделился мнением о предстоящей встрече чемпиона лиги Виталия Слипенко и Устармагомеда Гаджидаудова в рамках четвертьфинала Гран-при.

«Поединок Гаджидаудов — Слипенко более интересное противостояние, чем реванш Виталия с Абубакаром Вагаев. Устармагомед более неожиданный как боец. Он может навязать борьбу. Он может в стойке зарубиться. Как показали его предыдущие выступления, это стойкий и жесткий боец. Он может дать какие-то финты, которых не ожидает соперник, поэтому жду зарубы, искры полетят. Это сбалансированный бой. Меня порадовал настрой бойцов, желание закончить встречу досрочно. 55 на 45 в пользу Слипенко. Он — чемпион, но у него очень конкурентный соперник», — цитирует Яценко MMA.Metaratings.ru.

Бой Слипенко и Гаджидаудова запланирован на 21 июля в рамках турнира ACA 160, который состоится в Москве. На счету Слипенко 16 побед и четыре поражения. На счету Гаджидаудова 16 побед и шесть поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
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