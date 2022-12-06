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Сегодня, 12:14

Камил Гаджиев — о Павловиче: «Серега — машина. Бой за пояс UFC не за горами»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на победу российского тяжеловеса Сергея Павловича над Таем Туивасой.

«Серега — машина, — сказал Гаджиев в рубрике Kamil Time. — Это всем уже очевидно. Начинал он [свой путь в UFC] плохо, сгорел он в бою с Оверимом. Вот дай им сейчас вновь подраться, Серега бы выиграл. Он просто сгорел. Видимо, морально был не готов. Также могло быть много причин, о которых знает только Серега. А сейчас происходит то, что должно было происходить: Серега громит всех на своем пути. Такого, как онв теории может остановить Нганну, потому что он сам такой же, также Джон Джонс, потому что он в принципе самый лучший. Джон Джонс тактически грамотно строит поединки. Наверное, в этом плане Сереге точно нужно подрасти. В целом он там, где должен быть, и Серега большой молодец. Уверен, что бой за пояс чемпиона UFC не за горами».

Павлович и Туиваса провели бой на турнире UFC on ESPN 42, который состоялся в ночь на 4 декабря в Орландо. Поединок завершился нокаутом в первом раунде в пользу Павловича.

Камил Гаджиев
Сергей Павлович
UFC
ММА
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