Гаджиев назвал самого конкурентного соперника для Махачева

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал потенциальных конкурентов нового чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«Ислам в этом бою будет однозначным фаворитом, но Волнаковски из всех возможных соперников, включая бойцов легкого веса, является самым конкурентным. Остальных я конкурентами не считаю. Сейчас говорят про Бенеила Дариуша. Но при всем уважении к его навыками бить левшей, он не тот, кто реально может навредить Исламу», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Махачев в главном поединке на турнире UFC 280 победил Чарльза Оливейру. 31-летний россиянин завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

После победы он вызвал на бой чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски.