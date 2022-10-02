Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение российского бойца Александра Олейника от шведа Илира Латифи в поединке на турнире UFC Fight Night 211.

«Не удивлен поражению Олейника. Все же Латифи борец. С такими намного сложнее, чем с универсалами. А здесь ярко выраженный боец. Леша довольно предсказуем на болевых и удушающих приемах. Латифи понимал, что ждать от Алексея. Плюс антропометрия: швед небольшой, физически очень сильный, конечности короткие, шея здоровая. Для Леши это неудобный соперник. Один из самых неудобных людей в дивизионе конкретно для Олейника. Я не делал бы из этого большой трагедии. Проиграл и проиграл. Думаю, он всерьез мечтает о поясе чемпиона UFC. Поэтому его задача драться, показывать уровень и оставлять после себя наследие», — сказал Гаджиев «СЭ».

45-летний Олейник уступил 39-летнему Латифи по итогам трехраундового поединка единогласным решением судей (27-30, 27-30, 27-30).

Теперь на счету Олейника 60 побед, 17 поражений и 1 ничья в ММА. У Латифи 16 побед и 8 поражений в карьере.