Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил на вопрос о том, можно ли считать современных бойцов бизнесменами.

«Можно ли назвать сегодняшних бойцов бизнесменами? Нельзя. Они в основном болваны необразованные, — сказал Гаджиев на лекции «Спорт и деньги» в НИУ ВШЭ. — Какие они бизнесмены? Каждый сейчас назовет бизнесменом, потому что ему заплатили где-то больше трех рублей, и он уже такой: «Я — бизнесмен!» Конора Макгрегора насмотрелись и так далее. Здравомыслящий боец, если он бизнесмен, таких три или четыре, реально, которые не делают бизнес из своих боев. Они делают бизнес из своего реноме, позиционирования. Они смотрят на два-три шага вперед. Вот этих я считаю бизнесменами, которые говорят: «Не-не, подожди. Для меня сейчас не так важно сколько вы мне сейчас заплатите, но я сейчас хочу, чтобы мой бой прошел в моем регионе, потому что завтра с этими людьми в моем регионе собираюсь делать дела, строить отношения. Я хочу, чтобы губернатор пришел». Вот они бизнесмены. А те, которые Коноров насмотрелись и говорят: «Мне нужно два мульта за бой». И он считает, что он бизнесмен... На каком месте он бизнесмен? Вот и все. Таких бизнесменов я не раз обламывал. Реальных бизнесменов в спорте раз два и обчелся. Плюс бизнесмен — это не тот, кто дерется и получает, а тот, кто в состоянии преумножить. Он получается и инвестирует деньги куда-то».

Следующий турнир AMC Fight Nights состоится 18 марта в Ульяновске. В главном событии вечера чемпион тяжелого дивизиона Григорий Пономарев будет защищать пояс против Юсупа Шуаева.