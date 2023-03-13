Камил Гаджиев — о поражении Яна от Двалишвили: «У Пети пропала острота»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение россиянина Петра Яна от Мераба Двалишвили.

«У Пети пропала острота, — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале. — Наверное, есть ряд факторов. Как ни парадоксально, но отчасти это из-за возраста тоже. Возраст в единоборствах — это зачастую потеря мотивации. Человек начинает обрастать другими задачами: семейными, социальными, общественными, политическими, экономическими, какими угодно. И он теряет фокус, а вместе с ним погруженность в тренировку. Вместе с погруженностью в тренировку он теряет эту самую остроту. То есть тот самый скилл, которым он вывозил. Петр был хорош тем, что, несмотря на маленький вес, он всегда был готов нокаутировать. Сейчас мы этого не увидели. И, конечно же, стилистически неудобный соперник для Яна. Факт остается фактом: из всего, что могло быть предложено сейчас Пете, это самый худший вариант. Мераб на коне».

Ян единогласным решением судей уступил Двалишвили. Бойцы возглавили турнир UFC Fight Nights 221, который проходил в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе.