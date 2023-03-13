0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:00

Камил Гаджиев — о поражении Яна от Двалишвили: «У Пети пропала острота»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение россиянина Петра Яна от Мераба Двалишвили.

«У Пети пропала острота, — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале. — Наверное, есть ряд факторов. Как ни парадоксально, но отчасти это из-за возраста тоже. Возраст в единоборствах — это зачастую потеря мотивации. Человек начинает обрастать другими задачами: семейными, социальными, общественными, политическими, экономическими, какими угодно. И он теряет фокус, а вместе с ним погруженность в тренировку. Вместе с погруженностью в тренировку он теряет эту самую остроту. То есть тот самый скилл, которым он вывозил. Петр был хорош тем, что, несмотря на маленький вес, он всегда был готов нокаутировать. Сейчас мы этого не увидели. И, конечно же, стилистически неудобный соперник для Яна. Факт остается фактом: из всего, что могло быть предложено сейчас Пете, это самый худший вариант. Мераб на коне».

Ян единогласным решением судей уступил Двалишвили. Бойцы возглавили турнир UFC Fight Nights 221, который проходил в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе.

Камил Гаджиев
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
1
Обсудить
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт: «Нганну не хотел драться с Джонсом»

Камил Гаджиев: «Лично я болею за Мераба. Я — советский человек»