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Сегодня, 18:11

Гаджиев о продаже Fight Nights: «У Мурадова есть свои планы и я солидарен»

Гаджиев рассказал о будущем AMC Fight Nights
Руслан Минаев
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о будущем организации.

— То есть разговоры о том, что вы можете уйти — правдивые?

— Все может быть. Есть нюансы, как мои личные, так и касающиеся интересов компании. У Амира Мурадова есть свои планы на развитие компании, и я с его видением солидарен. Но пока я занял осторожную позицию. Сейчас год начнется, примемся делать новые турниры — и тогда будет видно, — цитирует Гаджиева Sport24.

Ранее в комментарии «СЭ» Гаджиев подтвердил, что сейчас идут переговоры о покупке AMC Fight Nights лигой АСА.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2022-12-27-gadzhiyev-dopustil-chto-pokinet-amc-fight-nights-v-2022-godu-ya-otkrovenno-skuchal
Камил Гаджиев
ММА
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