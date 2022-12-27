Гаджиев о продаже Fight Nights: «У Мурадова есть свои планы и я солидарен»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о будущем организации.

— То есть разговоры о том, что вы можете уйти — правдивые?

— Все может быть. Есть нюансы, как мои личные, так и касающиеся интересов компании. У Амира Мурадова есть свои планы на развитие компании, и я с его видением солидарен. Но пока я занял осторожную позицию. Сейчас год начнется, примемся делать новые турниры — и тогда будет видно, — цитирует Гаджиева Sport24.

Ранее в комментарии «СЭ» Гаджиев подтвердил, что сейчас идут переговоры о покупке AMC Fight Nights лигой АСА.