Камил Гаджиев: «Минеев в одни ворота перебоксирует Исмаилова. Просто перещелкает»

Камил Гаджиев считает, что у Магомеда Исмаилова нет шансов в боксерском поединке против Владимира Минеева

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы Владимира Минеева в гипотетическом противостоянии по боксу против Магомеда Исмаилова.

«Кто такой Вова Минеев с точки зрения бокса? Вова — это бывший мастер спорта, который, если сегодня зайдет в боксерский зал и оставит три месяца жизни, он вернется к уровню мастера спорта по боксу, — сказал Гаджиев на подкасте Григория Дрозда. — Конечно же, будучи мастером спорта по боксу он Магу в одни ворота перебоксирует. На всем: на чисто боксерском движении, на джебах, на уклонах, на сайд-степах, на прямых ударах. Просто перещелкает».

В октябре 2021 года на турнире АМС Fight Nights в Сочи Минеев техническим нокаутом в третьем раунде победил Исмаилова. Бой проходил по правилам ММА.