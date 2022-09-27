Гаджиев о татуировке Монсона с буквой Z: «Это не показуха. Джефф полюбил Россию»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал для «СЭ» татуировку бойца ММА Джеффа Монсона с буквой Z.

«Монсон уже давно пророссийский человек. Я бы не сказал, что это показуха. Джефф полюбил Россию, да и семья у него здесь. Да и людей за их взгляды не стоит осуждать. Мы тут до утра можем разговаривать на эту тему. Джефф так считает, это его мнение» , — сказал Гаджиев «СЭ».

В 2018 году 51-летний боец получил гражданство России. Также у него есть паспорт ЛНР.

Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На его счету 60 побед, 27 поражений и 1 ничья.