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ММА

27 сентября, 21:35

Гаджиев о татуировке Монсона с буквой Z: «Это не показуха. Джефф полюбил Россию»

Камил Гаджиев высказался о татуировке Джеффа Монсона с буквой Z
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал для «СЭ» татуировку бойца ММА Джеффа Монсона с буквой Z.

«Монсон уже давно пророссийский человек. Я бы не сказал, что это показуха. Джефф полюбил Россию, да и семья у него здесь. Да и людей за их взгляды не стоит осуждать. Мы тут до утра можем разговаривать на эту тему. Джефф так считает, это его мнение» , — сказал Гаджиев «СЭ».

В 2018 году 51-летний боец получил гражданство России. Также у него есть паспорт ЛНР.

Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На его счету 60 побед, 27 поражений и 1 ничья.

Джефф Монсон. Монсон объяснил, почему сделал татуировку с Z

Джефф Монсон
Камил Гаджиев
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