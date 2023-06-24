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Сегодня, 12:03

Президент АМС Fight Nights Гаджиев прокомментировал возможную отмену турнира из-за введения режима КТО в Москве

Константин Белов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную отмену московского турнира из-за введенного режима КТО.

«У меня информации об отмене турнира Fight Nights нет. Все меняется каждую минуту, но на данный момент информации об отмене мероприятия нет», — прокомментировал Гаджиев «СЭ» ситуацию вокруг Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер».

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

Камил Гаджиев
ММА
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