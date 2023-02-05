Скотт Кокер: «Федор — величайший тяжеловес в истории MMA»

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что Федор Емельяненко (40-7), несмотря на поражение от Райана Бейдера (31-7), остается величайшим тяжеловесом в истории MMA.

«Послушайте, Федору не обязательно было драться, ему не нужно никому ничего доказывать, — сказал Кокер на пресс-конференции. — Он уже величайший тяжеловес всех времен. Если вы посмотрите его бои в Pride, когда он дрался с Ногейрой, Кро Копом, Рэндлменом, Хантом... каждый его соперник был настоящим убийцей. Федор всем все доказал. Для меня он легенда, настоящий представитель боевых искусств, и я его большой фанат. Величайший ли Федор тяжеловес? 100 процентов».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Бейдера техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде, США.