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Сегодня, 11:16

Глава Bellator: «Федор Емельяненко хочет драться прямо сейчас»

Глава Bellator заявил, что Федор Емельяненко хочет реванша с Райаном Бейдером
Давид Хачатрян

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что 45-летний российский боец Федор Емельяненко (40-6) попросил его устроить ему реванш с Райаном Бейдером (30-7).

«Федор хочет драться прямо сейчас, — приводит слова Кокера MMA Junkie. — Он хочет драться с Райаном Бейдером. Хочет реванша за титул. Мы не так много говорили об этом, но это именно то, что он меня просил в последних трех-четырех сообщениях. Посмотрим, что будет».

Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в первом раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.

Федор Емельяненко
ММА
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