Скотт Кокер: «Мы ведем с Нганну диалог»

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что лига ведет переговоры с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«Конечно, интерес к свободному агенту такого уровня есть всегда. Франсис — тот, к кому мы проявляем высокий интерес, — сказал Кокер на The MMA Hour. — Мы ведем диалог, и я надеюсь с ним в скором времени встретиться. Нганну был бы отличным дополнением к любому ростеру, и я считаю, мы отлично друг другу бы подошли, потому что у Showtime есть бокс, он мог бы выступать и у нас, и в боксе».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.