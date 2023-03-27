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Сегодня, 11:06

Президент Казахстана Токаев принял Шавката Рахмонова в своей резиденции

Давид Хачатрян
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Рахмонов.
Фото Сайт президента Казахстана.
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Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сказано на официальном сайте президента Казахстана.

Токаев поздравил Рахмонова с победой в бою с Джеффом Нилом (15-5), а также пожелал бойцу добиться новых высот в спортивной карьере. В свою очередь Рахмонов поблагодарил Токаева за теплый прием и заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков, достойно защитив честь страны.

Рахмонов победил Нила сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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