Президент «Легиона» Лахиялов рассказал, почему клуб не смог подписать Хабиба

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов назвал причины, по которым клуб не смог подписать бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

«Мы предлагали контракт Хабибу, разговаривали детально за столом. Но те аргументы, которые привел Хабиб на тот момент, оказались весомые. Мы пришли к выводу, что пока Хабиб не готов.

Мы пытаемся, разговариваем с ним каждый раз, когда он приезжает в Махачкалу. Хабиб близко знаком с нашим тренером. На эту тему разговоры идут, мы пытаемся уговорить его. К сожалению, пока не получилось, но мы не опускаем руки", — приводит слова Лахиялова Sport24.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.