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Сегодня, 11:27

Камил Гаджиев: «Думаю, Хабиб будет все меньше и меньше внимания уделять тренерству»

Камил Гаджиев отреагировал на возможный уход Хабиба Нурмагомедова из спорта как тренера
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новости, связанные с возможным уходом Хабиба Нурмагомедова из спорта как тренера.

«Я насчет тренерской карьеры не совсем этой информации доверяю. Он совсем не участвовать в тренировочном процессе не сможет. Выступает Ислам Махачев. Хабиб что, в его лагере никак не будет принимать участия? В той или иной степени. Как боец он завершил, и это для меня было очевидным достаточно давно. Как тренер он сейчас, если мы правильно поняли, сообщает, что более не в деле. Это, я думаю, не совсем так. Просто он будет этому все меньше и меньше внимания уделять. У него тренерский интерес заключается в том, чтобы ребят, которых он считает своими близкими друзьями, довести до определенных целей. Он этим и занимается. Махачева довел, там еще есть Уланбеков, Изагахмаев, Рабаданов, два его брата. Поэтому такого, чтобы Хабиб вообще не принимал участия в процессе, такого не будет. Написали, что Хабиб покидает индустрию ММА с концами? Это же всегда трактовка той или иной фразы», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее состоялось собрание бойцов команды Хабиба, где Нурмагомедов огласил важные новости, о чем сам он сообщил в соцсетях, не конкретизируя, что именно рассказал сокомандникам. Вскоре в СМИ появилась информация, что Хабиб завершит тренерскую карьеру и покинет индустрию ММА в целом.

Камил Гаджиев
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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Источник: Хабиб Нурмагомедов окончательно покинет индустрию ММА

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