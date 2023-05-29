Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:55

Президент лиги OPEN FC рассказал, при каком условии готов организовать бой Александру Емельяненко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент лиги OPEN FC Александр Гурьянов прокомментировал поединок Александра Емельяненко и блогера Евгения Ершова.

«Мы с Сашей Емельяненко всегда на связи. В самые светлые и самые трудные моменты мы поддерживаем общение. Это легендарный человек, несмотря на его достаточно серьезные проблемы с алкоголем. Бой против Ершова? Давайте сейчас все возьмем и напишем комментарии под всеми видео с болевым, которым победил Александр, о том, что это театр, подстава или что-то еще? Лучше бы поддержали Александра и пожелали ему выйти из этой тяжелой ситуации. Я бы очень хотел увидеть бой Емельяненко в OPEN FC, но только при одном условии — хорошая форма Саши. У нас есть гонорарные возможности, есть возможности привезти ему хорошего соперника, но только если его форма будет хотя бы такой, какая была перед Дациком. Я верю, что люди способны измениться и выйти из трудных позиций», — приводит слова Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Емельяненко победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/prezident-ligi-open-fc-rasskazal-pri-kakom-uslovii-gotov-organizovat-boi-aleksandru-emelyanenko-254717/
Александр Емельяненко
Евгений Ершов
ММА
1
0
Читайте также
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер О'Мэлли: «Если Шон попадал по Яну, то Стерлингу он потушит свет»

Боец MMA может потерять ногу из-за стафилококковой инфекции в Таиланде