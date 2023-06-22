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Сегодня, 20:32

Президент Naiza заявил, что будет рад видеть Жумагулова в лиге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент лиги Naiza Нурбек Карабала прокомментировал предстоящий бой Жалгаса Жумагулова с Джошуа Ваном в UFC и оценил возможность подписания казахстанского бойца в свою лигу.

«Честно скажу, знаю какой воин Жалгас. Несмотря ни на что он будет идти до конца. У него характер. Его два раза хотели отстранить от боя путем снятия соперника, но он продолжает идти. Знаете, насколько сложно проводить гонять вес и снова гонять вес? Немногие согласились бы, а он — принципиальный парень. Выиграет или проиграет, он останется батыром, моим братом. Я видел его бои, знаю, откуда он вышел. Возможно, пик прошел. Но на пике он всех бы соперников перебил. Если Жалгас захочет, я буду рад видеть его в Naiza. Я редко подписываю бойцов, которые собираются завершить карьеру. Кому-то сложно, у других видны проблемы со здоровьем. Так было бы интересно увидеть Жумагулова у нас. Он выступал у нас на первом турнире. А так он будет востребован в нашей лиге как профессионал: эксперт, комментатор или ведущий», — приводит слова Карабала MMA.Metaratings.ru.

Жумагулов проведет бой с Ваном на турнире UFC on ABC 5 25 июня. На счету 34-летнего представителя Казахстана 14 побед и восемь поражений. 21-летний Ван одержал семь побед при одном поражении.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/prezident-naiza-vyigraet-ili-proigraet-zhumagulov-v-ufc-on-ostanetsya-batyrom-260752/
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