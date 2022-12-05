Президент ONE Championship объяснил, почему они лучше UFC

Глава лиги ONE Championship Чатри Ситйодтонг уверен, что качество ростера его лиги заметно выше, чем в UFC.

«Прежде всего, мы больше [чем UFC], — приводит слова Ситйодтонга South China Morning Post. — Восемь или девять месяцев назад «Нильсен» (крупнейшая независимая фирма, проводящая медиаизмерения и исследования потребителей. — Прим."СЭ») опубликовала отраслевой отчет о телевизионных показателях, социальных и цифровых технологиях. Мы больше [UFC] с точки зрения аудитории и вовлеченности по всему миру.

Взгляните на качество нашего ростера. Каков средний уровень наших бойцов? У нас выступают чемпионы мира в одной или нескольких дисциплинах. Эти парни сделаны из другого теста.

UFC в среднем подписывает бойцов с рекордом 8-0 или 10-0 в LFA [промоушен Legacy Fighting Alliance] или тех, кто в течение трех-четырех лет занимался студенческой борьбой или тайским боксом. У нас же — лучшие из лучших в каждой дисциплине.

Возьмите братьев Руотоло, Майки Мусумечи или «Бучечу» [Маркуса Алмейду], и вы получите поистине величайших грэпплеров в мире. Ударники? Панпаяк [Джитмуангнон], Суперлек, Родтан. Величайшая женщина-ударник — это Анисса Мексен.

Кикбоксинг? Геворг Петросян и Супербон [Банчамек]. ММА? Деметриус Джонсон. Анатолий Малыхин побьет любого тяжеловеса. Он чемпион России по борьбе, чемпион ММА среди любителей, панчер. Назовите мне еще одного тяжеловеса, у которого был бы рекорд 12-0 с 90-процентным коэффициентом досрочных побед?

Если Ренье де Риддер восстановится на 100 процентов и сохранит психологическую уверенность, он станет лучшим средневесом на планете. Он задушил бы Алекса Перейру, он бы задушил Исраэля Адесанью к чертовой матери в первом же раунде. У этих парней нет борьбы или грэпплинга".

Также Ситйодтонг хочет провести с UFC совместный турнир под вывеской «Восток против Запада».

«Я бы хотел увидеть UFC против ONE, чемпиона против чемпиона, — отметил Ситйодтонг. — Я считаю, что мы бы вышли победителями. Я верю, что мы лучшая организация.

Восток против Запада. Вот эта шумиха! Мы оба мировые гиганты. Спросите у спортсменов, где они чувствуют себя счастливее? Где лучше отношения между бойцами и боссом? Я разбираюсь в боевых искусствах на самом высоком уровне, и у меня есть сочувствие и сострадание. Я люблю своих бойцов. Джарред [Брукс] не первый, кто говорит, что ONE Championship хорошо относится к своим бойцам».