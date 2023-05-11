Дана Уайт отреагировал на смерть 21-летней девушки-бойца MMA: «Это разбило мне сердце»

Глава UFC Дана Уайт опубликовал в соцсетях трогательный пост, связанный с Шейли Липп — бойцом MMA, которая погибла в автокатастрофе.

«Эта девушка — 21-летняя боец MMA, которая погибла в автокатастрофе. Она должна была драться 20 мая и только что вернулась домой после тренировок в Таиланде. Ее мать нашла ее дневник, и в конце каждой записи она писала: «Дана Уайт узнает мое имя». Лорен Мерфи позвонила и рассказала эту историю Мику Мейнарду, и это разбило мне сердце. Мои соболезнования ее семье и друзьям. Я знаю твое имя! Покойся с миром».

Липп 20 мая должна была биться в главном бою турнира Ignite No Mercy 11.