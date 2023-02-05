Дана Уайт: «Я никогда не считал Федора одним из величайших. Он был нокаутирован средневесом Хендерсоном»

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на завершение карьеры Федора Емельяненко.

«Слушайте... парню 46 лет? Он не должен драться. Он взрослый мужик, может делать все, что хочет, но ему стоило завязать несколько лет назад. Жалею ли я, что мы не подписали его? Нет. У меня нет антипатии к Федору, ничего такого. Но этого [подписания] не случилось. Мы пытались, но что есть то есть. Я не хочу засирать парня, он закончил карьеру сегодня и все такое, но вы помните мои старые интервью. Я никогда не считал, что Федор был так [хорош]. Он был нокаутирован средневесом Дэном Хендерсоном, понимаете? Это... Люди любят его, хвалят его, но он никогда не протестировал себя здесь. Я никогда не был тем, кто считал его одним из величайших всех времен», — сказал Уайт на пресс-конференции после после UFC Vegas 68.

Федор Емельяненко проиграл реванш Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 290 в Инглвуде, Калифорния. Россиянин завершил карьеру в ММА с профессиональным рекордом 40-7-1.