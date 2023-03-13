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Сегодня, 17:24

Дана Уайт: «Нганну не хотел драться с Джонсом»

Руслан Минаев
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что экс-чемпион организации Франсис Нганну отказался от поединка с Джоном Джонсом.

«Я больше не заинтересован в организации этого боя. Я пытался организовать его в течение двух лет, но Нганну не хотел драться. Он покинул организацию, даже не имея на руках контракта с другим промоушеном. Это безумие, но Франсис не желал участвовать в этом поединке», — цитирует Уайта Sportskeeda.

Ранее Уайт заявил, что потенциальный бой Нганну и Джонса завершился бы досрочной победой американца.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Дана Уайт
Джон Джонс
Франсис Нганну
UFC
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