Дана Уайт: «Кто-нибудь может объяснить мне, почему Ковингтон не заслуживает титульник?»

Президент UFC Дана Уайт в ходе пресс-конференции после UFC San Antonio объяснил, почему промоушен принял решение дать следующий титульный шанс в полусреднем весе Колби Ковингтону.

«Почему Колби не заслуживает титульник? Кто-нибудь может мне объяснить? Потому что он не дрался с марта прошлого года? На него напали [на улице], из-за этого он получил травму. Леон сам не дрался примерно два года и в итоге получил титульник. Послушайте... Колби заслуживает подраться за титул.

Я не виню Леона, он дважды прошел Усмана, а тут сейчас по курсу еще один борец с креативным стилем... Это непросто. Но когда ты становишься чемпионом, все наступают на тебя. Все убийцы прут на тебя три раза за гребаный год. Если посмотреть на Усмана, он дважды оббежал этот дивизион, побив всех. Усман — один из величайших и... Леон побил его дважды. Ты крут, Леон, ты в порядке, все наступают на тебя. Колби — следующий".

Ковингтон последний раз дрался в марте прошлого года, победив Хорхе Масвидаля единогласным решением на UFC 272. Эдвардс 19 марта победил Усмана решением большинства на UFC 286 в Лондоне.