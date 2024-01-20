Президент Ural FC Габдуллин: «В феврале-марте готовы сделать турнир высокого уровня с Александром Емельяненко»

Президент Ural FC Радмир Габдуллин рассказал о переговорах с Александром Емельяненко и планах организовать ему бой на одном из ближайших турниров.

«Мы встречались с Александром, говорили с ним о сотрудничестве, очень были рады его видеть, причем в превосходной форме. Он очень хорошо выглядит, видно, что тренируется и находится в хороших кондициях. Мы обсуждали его участие в качестве бойца в нашей лиге. Для нас это большая честь, потому что Александр всегда может удивить и показать хороший уровень боев с любым соперником и по любым правилам. Мы договорились о еще одной встрече и будем включать его бой в наш календарный план. Пока у нас есть несколько дат — в феврале и марте. Должно совпасть много факторов. Если Саша станет бойцом Ural FC, хочется для боя с его участием сделать турнир очень высокого уровня. Пока мы думаем, будет это Москва или один из регионов России», — приводит слова Габдуллина MMA.Metaratings.ru.

Ранее Яков Летов, менеджер Вячеслава Дацика, рассказал «СЭ», что его подопечный в конце февраля может провести реванш по боксу против Александра Емельяненко.