Призер Олимпийских игр по вольной борьбе из Узбекистана подерется по MMA 16 июня

Бронзовый призер Олимпийских игр по вольной борьбе в Токио Бекзод Абдурахмонов (7-0) вернется в MMA после шести лет отсутствия. Абдурахмонов встретится с Дериком де Фрейтасом (7-5) 16 июня в Combat FC 4 в Уилмингтоне, США.

Абдурахмонов в последний раз выступал по MMA в 2017 году. При этом он трижды побеждал нокаутом, трижды — сабмишном и лишь один раз — решением судей.

Абдурахмонов известен еще и тем, что на Олимпийских играх в 2016 году победил прославленного американского борца Джордана Барроуза.