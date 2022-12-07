Иржи Прохазка: «Я подерусь через 6-7 месяцев»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) в интервью чешскому изданию iDNES подтвердил, что на восстановление ему потребуется около полугода.

«Я не считаю, что у меня перерыв, — отметил чешский боец. — Каждый день я сфокусирован на своей реабилитации. Я не сижу на месте. Мне 30 лет, лучшие годы у меня впереди. Я хочу учиться, впитывать все новое, оттачивать разные техники и двигаться вперед. В UFC испугались, что меня не будет 9-12 месяцев. После консультаций с экспертами и хирургами я понял, что мой следующий бой пройдет примерно через полгода. Максимум через семь месяцев».

Прохазка выбыл из-за тяжелой травмы. Из-за этого он отказался от титула чемпиона. Ян Блахович (29-9) и Магомед Анкалаев (18-1) подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.