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Сегодня, 14:15

Прохазка в 2022 году сдал больше проб на допинг, чем большинство бойцов за всю карьеру в UFC

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) в 2022 году предоставил 64 образца для Антидопингового агентства США, сообщает журналист Аарон Бронстетер в Twitter. Второе место по количеству сданных проб на допинг в 2022 году среди бойцов UFC делят Пауло Коста (14-2) и Ариан Карнелосси (14-3). Коста и Карнелосси предоставили 20 проб на допинг.

Самыми наиболее тестируемыми бойцами UFC являются Пауло Коста (97 проб), Ти Джей Диллашоу (92), Джон Джонс (85), Михаил Циркунов (84) и Иржи Прохазка (80).

Прохазка выбыл из-за тяжелой травмы. Из-за этого он отказался от титула чемпиона UFC.

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