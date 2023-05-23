Эдди Хирн дал прогноз на бой Диаса и Пола: «Он легко его победит»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что блогер и боксер Джейк Пол победит экс-бойца UFC Нейта Диаса.

«Нейт непредсказуем. Он может быть полностью уничтожен за раунд, а может оказаться отличным боксером. Я слышал, что он спарринговал с Андре Уордом и все такое. Если вы спрашиваете мой прогноз на бой, то я думаю, Джейк Пол спокойно победит. Мне очень нравится Нейт Диаз, и я надеюсь, что он победит, но я думаю, что он проиграет», — сказал Хирн на YouTube-канале Matchroom.

Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.