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Сегодня, 20:24

Промоутер Герман Титов рассказал, о чем он предупредил Исмаилова и Штыркова

Алина Савинова
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Гендиректор RCC Boxing Promotions Герман Титов ответил на вопрос о статусе поединка между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

«Я не провожу неофициальных боев. Я сразу предупредил стороны об этом. Поединок будет официальным, и он будет учитываться в Boxrec. В неофициальных боях Штыркова и Исмаилова я не видел. Иван сам выразил желание провести такой поединок. Сейчас у многих есть желание проводить денежные бои. Чтобы их проводить, нужно сталкивать людей, которые популярны. Они популярны в ММА. У них был бой, сейчас — реванш. Ажиотаж есть. Пусть победит сильнейший, а мы изучим возможности, что делать дальше», — цитирует Титова Metaratings.ru.

Поединок между Исмаиловым и Штырковым состоится в Екатеринбурге 7 марта.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/promouter-rasskazal-o-chem-on-predupredil-ismailova-i-shtyrkova-233276/
Герман Титов
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
ММА
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